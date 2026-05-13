Bilecik'te engelliler etkinlikte bir araya geldi

Bilecik'te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, engellilerin bir araya geldiği etkinlik düzenlendi.



Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Sentetik Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen programda katılımcılar, çeşitli oyunlar oynayıp tandem (ikili) bisiklete bindi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Altınokta Körler Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Çiler Kocaman ile sürüş gerçekleştirdi.



Demir, gazetecilere, programı düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Organizasyonun çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını anlatan Demir, "Engellilerin yanındayız. Herkes bir gün engelli olabilir. Onlarla devamlı sportif etkinlikler yapıyoruz. Her zaman bu tür programlarda yer almaya devam edeceğiz." dedi.

