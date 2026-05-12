        Bilecik'te Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunca, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Şener Yeni, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel eğitim öğretmenleri olarak küçük adımları büyük zaferler olarak bildiklerini söyledi.

        Bir göz temasını, kelimeyi ya da tebessümü adeta bayram gibi kutladıklarını dile getiren Yeni, "Biz, sabrı öğretmeyiz. Sabır oluruz. Biz, umudu anlatmayız. Umut oluruz. Çünkü biliriz ki, her çocuk öğrenir ve gelişir." dedi.

        Müzik dinletisiyle devam eden organizasyon, dans ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

        Programa, Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, diğer ilgililer ile veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

