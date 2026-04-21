Bilecik'te enjeksiyon makinesinden düşen işçi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yalıtım ürünleri fabrikasında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan İ.İ. (49) enjeksiyon makinesi içerisinde kalıp sökerken ayağının kayması sonucu platformdan düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.