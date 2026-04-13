Bilecik'te otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. K.K'nin (87) kullandığı 43 LF 450 plakalı otomobil, Metristepe köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü ve otomobilde bulunan S.B. (80) yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

