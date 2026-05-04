        Bilecik'te şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Bilecik'te şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Esere bölgesinde dağlardan gelen sular, dere yataklarında tıkanmalara neden oldu.

        Bundan dolayı bazı yollar ile tarım arazileri sular altında kaldı.

        Kınık bölgesinde ise Sorgun deresi taştı, Gümüşdere ile Bahçesultan köyleri arasındaki Ahı Dağı mevkisinde heyelan meydana geldi.

        İlçe genelinde Devlet Su işleri (DSİ), İl Özel İdaresi, AFAD, karayolları, jandarma ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de taşkın yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Bu arada ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığının 4 santimetreyi aştığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

