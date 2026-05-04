Bilecik'te şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.



Esere bölgesinde dağlardan gelen sular, dere yataklarında tıkanmalara neden oldu.



Bundan dolayı bazı yollar ile tarım arazileri sular altında kaldı.



Kınık bölgesinde ise Sorgun deresi taştı, Gümüşdere ile Bahçesultan köyleri arasındaki Ahı Dağı mevkisinde heyelan meydana geldi.



İlçe genelinde Devlet Su işleri (DSİ), İl Özel İdaresi, AFAD, karayolları, jandarma ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de taşkın yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Bu arada ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığının 4 santimetreyi aştığı bildirildi.

