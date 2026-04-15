Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydere mevkisine uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen yere gelen İ.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.