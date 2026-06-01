        Bilecik'teki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Bilecik'teki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Bilecik ile Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Bilecik'teki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Bilecik ile Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        S.Ö. (66) yönetimindeki 11 ACH 149 plakalı otomobil, merkez Deresakarı köyü mevkisinde seyir halinde iken aniden yola çıkan A.B'ye (5) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Bozüyük ilçesinde de Bozüyük-İnegöl kara yolu Çaydere mevkisinde Y.S.O. idaresindeki 17 ACS 875 plakalı otomobil, A.Y'nın (19) kullandığı 11 SC 055 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan S.Y. (22) yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Osmaneli ilçesinde de Osmaneli-İznik kara yolu Çerkeşli köyü mevkisinde D.D'nin (25) kullandığı 44 AFE 865 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu, sürücü yaralandı.

        Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

