        Bilecik'ten kısa kısa

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli Soğucakpınar barajında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 950 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip ve 2 bin 510 dekar araziyi sulayan Soğucakpınar barajında Vali Sözer'e, çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        İncelemede, ayrıca barajın mevcut durumu, sulama kapasitesi ve bölge tarımına sağlayacağı katkılara dair değerlendirmeler yapıldı.

        Vali Sözer'in, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması açısından bu tür yatırımların önem taşıdığını belirterek, üretimi destekleyen projelerin yakından takip edildiğini ifade etti.


        - Vali Sözer Hıdırellez etkinliklerine katıldı

        Vali Sözer, merkeze bağlı köylerde Hıdırellez kutlamasına katıldı.

        Merkez ve Osmaneli ilçesine bağlı köylerdeki programlarda vatandaşlarla sohbet eden Sözer, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren etkinliklerin toplumsal bağların korunması açısından büyük önem taşıdığını, geleneklerin gelecek nesillere aktarılması vurgusu yaptı.

        Etkinliklerde Vali Sözer'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt eşlik etti.

        - Vali Sözer, şehit anneleriyle buluştu

        Vali Sözer, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi

        Sözer, Jandarma Eğitim Komutanlığı Sosyal Tesisleri'ndeki programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ederek, şehit ailelerinin milletin emanetleri olduğunu ifade etti.

        Şehit annelerinin gösterdiği sabır, metanet ve fedakarlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Sözer, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

        - Jandarmadan şehit ve engelli çocukların annelerine ziyaret

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığınca şehit ve engelli çocukların annelere ziyaret gerçekleştirildi.

        22 jandarma personeli, 7 şehit annesi ve ailesi, 12 engelli çocuk annesi ile 13 engelli çocuğu evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaret edilen ailelere devletin ve jandarma teşkilatının her zaman yanlarında oldukları ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

