Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli içesinde erik hasadına katıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Sözer'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde Kaymakam Abdüssamed Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz ve üreticilerle erik hasadı yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sözer, hasat sezonunun üreticilere hayırlı, bereketli ve bol kazançlı geçmesini temennisinde bulunarak, toplam 3 bin 810 dekar alanda erik yetiştiriciliğinin en büyük payını Osmaneli ilçesinin aldığını ifade etti.



Vali Sözer daha sonra beraberindekilerle Ciciler köyünde geçen yıl meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgede ağaçlandırma çalışmaları ile tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik yatırımlar ve sulama altyapısına ilişkin planlamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.









- Vali Sözer'den esnaf ziyareti



Vali Sözer, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Sözer, kente ilişkin talep ve önerileri dinledi.



Sözer, Bilecik'in her noktasında vatandaşlarla gönül bağı kurmaya devam edeceklerini belirtti.



Şehrin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Sözer, devlet ile millet arasındaki güçlü bağın her zaman korunmasını gerektiğinin altını çizerek esnafa "hayırlı işler" diledi.

