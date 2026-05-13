Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Usluer, Bilecik'te üniversite öğrencileriyle buluştu

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.



BŞEÜ Kamu Diplomasisi Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen, "Diplomatik Kariyer ve Stratejik Vizyon" adlı programda Usluer, Dışişleri Bakanlığına giriş süreçleri, diplomatlık mesleğinin nitelikleri ve uluslararası temsil kabiliyeti ile Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Usluer, diplomatlığın bilgi, disiplin ve güçlü temsil yeteneği gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.



Gençlere yabancı dil, analitik düşünme ve tarih bilinci konularında kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Usluer, ayrıca Türk diplomasisinin dünyanın farklı coğrafyalarında barış, istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.



BŞEÜ Kamu Diplomasisi Kulübü Başkanı Yahya Sait Kahraman'ın da konuşma yaptığı, soru cevap şeklinde devam eden program, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın Usluer'e teşekkür belgesi vermesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

