Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Usluer, Bilecik'te üniversite öğrencileriyle buluştu

        Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Usluer, Bilecik'te üniversite öğrencileriyle buluştu

        Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Usluer, Bilecik'te üniversite öğrencileriyle buluştu

        Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

        BŞEÜ Kamu Diplomasisi Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen, "Diplomatik Kariyer ve Stratejik Vizyon" adlı programda Usluer, Dışişleri Bakanlığına giriş süreçleri, diplomatlık mesleğinin nitelikleri ve uluslararası temsil kabiliyeti ile Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Usluer, diplomatlığın bilgi, disiplin ve güçlü temsil yeteneği gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.

        Gençlere yabancı dil, analitik düşünme ve tarih bilinci konularında kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Usluer, ayrıca Türk diplomasisinin dünyanın farklı coğrafyalarında barış, istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

        BŞEÜ Kamu Diplomasisi Kulübü Başkanı Yahya Sait Kahraman'ın da konuşma yaptığı, soru cevap şeklinde devam eden program, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın Usluer'e teşekkür belgesi vermesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        MHP İl Başkanı Özkan muhtarlarla bir araya geldi
        MHP İl Başkanı Özkan muhtarlarla bir araya geldi
        Bilecik merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
        Bilecik merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
        Bozüyük'te kurban satış yerleri hazırlandı
        Bozüyük'te kurban satış yerleri hazırlandı
        Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 5'inci hafta geride kaldı
        Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 5'inci hafta geride kaldı
        Bilecik'te 22 bin 400 makaron ele geçirildi
        Bilecik'te 22 bin 400 makaron ele geçirildi
        Bilecik'te hafif ticari aracın kontrolden çıktığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te hafif ticari aracın kontrolden çıktığı kazada 1 kişi yaralandı