Pazaryeri'nde muhtarlar için hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.



Pazaryeri Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen eğitim programında, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli şekilde sunulması, mahalle ve köylerde yaşanan sorunların ilgili kurumlara hızlı şekilde iletilmesi ve muhtarların görev alanlarına ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması amaçlandı.



Seminerde muhtarların kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, kanun ve mevzuat konularında bilgilendirilmesi ile hizmetlerde etkinlik ve işlevselliğin artırılmasına yönelik sunumlar yapıldı.



