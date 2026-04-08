Bingöl'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Bingöl Valisi Cahit Çelik başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kurumlarca sürdürülen faaliyetler, sahada alınan tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon süreçlerinin ele alındığı toplantıda, ileriki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.