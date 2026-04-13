Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de "Siber Alemde İşlenen Suçlar: Ne Kadar Farkındayız?" konferansı düzenlendi

        Bingöl'de "Siber Alemde İşlenen Suçlar: Ne Kadar Farkındayız?" konferansı düzenlendi

        Bingöl Üniversitesinde "Siber Alemde İşlenen Suçlar: Ne Kadar Farkındayız?" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 20:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de "Siber Alemde İşlenen Suçlar: Ne Kadar Farkındayız?" konferansı düzenlendi

        Bingöl Üniversitesinde "Siber Alemde İşlenen Suçlar: Ne Kadar Farkındayız?" konulu konferans düzenlendi.

        Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ile Cumhuriyet savcısı İrem Zeynep Evran tarafından öğrencilere siber suçlar, sosyal medya kullanımı, kişisel verilerin korunması konusunda bilgiler verildi, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

        Başsavcı Sert, dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz ettiğini, siber suçların da çeşitlendiğini ifade ederek, bu suçlara karşı bireysel farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.


        Sert, sosyal medya hesaplarından şiddet içerikli paylaşım yapılmaması gerektiğini dile getirerek, devleti, milleti aşağılayıcı, nefret söylemi içeren, hakaret içerikli paylaşımların yapılması gibi başka bir kişinin bu türden paylaşımlarını retweet (yeniden paylaşım) yapmanın da suç olduğunu kaydetti.

        Savcı Evran da 18-25 yaş arası gençlerin, dünyada da artan bilişim suretiyle işlenen suçların faillerinin çok ciddi şekilde odağında olduğunu belirtti.

        "Hiç kimse IBAN bilgilerini başkalarına kullandırmamalı. Kolay para vaadiyle banka hesabını kiraya veren kişiler farkında olmadan dolandırıcılık suçuna aracılık edebiliyor. Bu kişiler bir süre sonra hesaplarına bloke konulduğunu ve polis tarafından şüpheli olarak ifadeye çağrıldıklarını görebilir. Dolandırıcılıkta kullanılan hesap sahipleri bu durumlarda doğrudan sorumlu tutulur." diyen Evran, sözde özel hukuk bürolarından aradıklarını belirterek bir suç ve eylemden dolayı "avukat" adı altında para talep edenlere de itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

        Evran, "Bu tür durumlarda panik yapılmamalı, para gönderilmemeli ve ilgili kişiler engellenmelidir. Resmi süreçlerde kimseden para talep edilmez, polis yalnızca tebligatla ifadeye çağırır." dedi.

        Programa, Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

