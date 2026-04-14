        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 22:32 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        "Yutma" yöntemiyle uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle yakalanan şüpheli, gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye sevk edildi.

        Hastanede yapılan görüntülemelerde, şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi.

        Yapılan müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsaklarından 103 kapsül halinde 642 gram afyon sakızı çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon'dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bingöl'de gölet kenarında yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı
