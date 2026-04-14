Bingöl'de gölet kenarında yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı.
İlçe kırsalında Kale Göleti yakınlarında vatandaşlarca bitkin bulunan porsuk hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi.
Ekiplerce yaralı olduğu belirlenen porsuk, tedavi edilmek üzere Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.
İlk müdahaleyi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Mete Aydos, "Gelen ihbar üzerine, bölgeye geldik. Burada yaralı bir Porsuk bulduk. Şimdi onu aldık, gerekli mercilere vereceğiz hayvanı." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.