Bingöl'de motosiklet ile otomobilin çarpışması kamerada

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SY 0679 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ç. ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin park alanında çıktığı sırada motosikletle çarpıştığı an yer aldı.

