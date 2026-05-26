Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 19:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Valilik makamında düzenlenen programda, Vali Cahit Çelik, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Çelik, daha sonra AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Bingöl halkının geçmişten bu yana özellikle vatanseverlik konusunda her zaman kendini ispatladığını söyledi.

        Kentte görev yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Çelik, "Bingöl'de toplam 477 şehidimiz var. Ne zaman bayrak söz konusu olsa, vatan söz konusu olsa Bingöl halkı buna seve seve koşarak gitmiş. Ben de bir şiirimde şöyle diyorum: 'Bingöl insanı vatansever ve kahraman. Dilinde kelime-i şehadet, göğsünde iman, söz konusu olunca vatan canını vermiş.' Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

        Ardından Düzağaç Murat Şengül Polis Merkezi Amirliği ile Yolçatı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Çelik ve beraberindekiler, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Programlara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Emin Varan ile kurum müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de peş peşe trafik kazaları: 6 yaralı
        Bingöl'de peş peşe trafik kazaları: 6 yaralı
        Bingöl'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de bayram arefesinde karla mücadele mesaisi sürüyor
        Bingöl'de bayram arefesinde karla mücadele mesaisi sürüyor
        Kurban pazarında bayram yoğunluğu
        Kurban pazarında bayram yoğunluğu
        Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri artırıldı
        Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri artırıldı
        Bingöl'de 1,5 tonluk 'Tosun Paşa' 450 bin liraya alıcı buldu
        Bingöl'de 1,5 tonluk 'Tosun Paşa' 450 bin liraya alıcı buldu