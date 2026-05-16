Bingöl'de çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 AGP 379 ile 07 NYH 92 plakalı otomobiller, merkeze bağlı Ormanardı köyü yolunda çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

