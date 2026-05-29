Bingöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bingöl'de kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 AL 934 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolu Şeref Meydanı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ve otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

