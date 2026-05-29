Bingöl'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bingöl'de kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 ABE 019 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde aniden yola çıkan domuz sürüsünden kaçarken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada, sürücü ve otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

