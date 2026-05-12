Karlıova'da iki mevsimin güzelliği bir arada

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ilkbaharla birlikte yeşeren yaylalar ve karlı dağlar güzel görsel oluşturuyor. İlçe kırsalında bulunan Kale Göleti çevresinde çayırlarda otlayan hayvanlar ve zirvesini kar örtüsüyle kaplı dağlar dikkat çekiyor. İki mevsimin görsel özelikleriyle oluşan manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kazandırıyor.

