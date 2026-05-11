"Bitlis OSB Meslek Yüksekokulu Eğitim, Test ve Üretim Merkezi Çalıştayı" başladı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) "Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Eğitim, Test ve Üretim Merkezi Çalıştayı" başladı.



BEÜ, Eren Vakfı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kentin ve bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu alanların başında geldiğini söyledi.



OSB'de Eren Holding tarafından bir meslek yüksekokulu binası ve model fabrika açılacağını anlatan Karakaya, şöyle konuştu:



"Burası yalnızca bir eğitim alanı olarak değil, üretim yapan, uygulamalı eğitimi destekleyerek gençleri iş hayatına hazırlayan ve bölge sanayisinin ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir merkez olacak. OSB yönetimi olarak yaklaşık 25 dönüm arazinin tahsisini birkaç yıl önce meslek yüksekokulu olarak yaptık. Eren Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ahmet Eren'in katkılarıyla yüksekokulumuzun inşaatı hızla devam ediyor. OSB'miz yıl sonunda 50'nin üzerinde fabrikayla yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayan önemli bir yapı olacak. Üretim yapıldığı sürece devletimizin imkanları sanayicimizin her zaman yanındadır."



Mevcut OSB'nin iki katı büyüklüğündeki bir alanın ilave organize sanayi bölgesi olması için çalışmaların hızlandırıldığını belirten Karakaya, yaklaşık 660 milyon lira ödenek ayrılan bu ilave OSB'de 100'den fazla fabrika kurulabileceğini ve işlemlerin tamamlanma noktasına geldiğini ifade etti.



Teknolojiyle birlikte iyi insan yetiştirmenin de önemine değinen Karakaya, bu noktada OSB Meslek Yüksekokulu'nun hayati önem taşıdığını, okulun en geç 2027'de hizmete gireceğini anlattı.



Çalıştayla üniversite-sanayi işbirliğinin daha güçlü bir hale geleceğini, bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni bölümlerin planlanması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi adına önemli bir yol haritasının ortaya konulacağını vurgulayan Karakaya, "Meslek liselerinin ve mesleki eğitim veren üniversitelerin hem nicelik hem de nitelik olarak güçlendirilmesinin ülkemizin geleceği açısından çok kıymetli. Gençlerin hem gelecek kaygılarını hem de belki kötü alışkanlıklara meyil etmelerini engelleyecek olan onların meslek sahibi olmasıdır." diye konuştu.



- "Öğrencilerimiz emsallerine göre çok daha donanımlı yetişmiş olacak"



BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise 2022'nin sonunda kurulan OSB Meslek Yüksekokulu'nun 3+1 modeliyle eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.



Okulda halihazırda 6 programın bulunduğunu kaydeden Elmastaş, şunları kaydetti:



"Gıda, elektrik ve kaynak teknolojisi programları Türkiye'de büyük bir boşluğu dolduruyor. Türkiye'de kaynak teknolojisinde çok fazla yetişen ara eleman yok. Özellikle bütün ilgili sektörlerden talepler geliyor. Şu anda gıda, elektrik ve kaynak teknolojisi programlarında ön lisans öğrencilerimiz devam ediyor. YÖK'ten talep ettiğimiz tahribatsız muayene programı da geçen hafta kabul edildi. Eylül ayına kadar OSB Meslek Yüksekokulu binamızı aktif etmeyi planlıyoruz. 3 yıldır öğrencilerimiz Tatvan ilçesinde geçici bir yerde kaldığı için devlet desteği alamıyoruz. Öğrencileri sektörlere hazırlamak için bir model fabrika da kurulacak. Öğrencilerimiz emsallerine göre çok daha donanımlı yetişmiş olacak."



- "Türkiye'de kurulan ikinci bölüm olacak"



Eren Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Ayazoğlu da Bitlis'te yüksekokulu açmak için ilk etapta İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da kaynakçılık alanında eğitimi veren kurumları ziyaret ettiklerini anlattı.



Gedik Üniversitesi ile yaptıkları işbirliği sonucunda yüksekokulun tasarım çalışmalarına başladıklarını, kaynakçılık, sualtı kaynakçılığı ve tahribatsız muayene bölümlerinin kurulmasına karar verdiklerini kaydeden Ayazoğlu, şunları söyledi:



"Tahribatsız muayene programı Türkiye'de kurulan ikinci program olacak. Bununla birlikte kurulacak akredite laboratuvarlarla bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu test ve muayene hizmetlerine daha hızlı biçimde ulaşabilecektir. Sadece bölümleri açmayı değil, bölge sanayisine doğrudan katkıda bulunacak sürdürülebilir üniversite sanayi işbirliği modelini de oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle yerleşkede model fabrika ve uygulama alanı tasarladık. Öğrencilerimiz mini bir üretim hattı üzerinde, üretim sürecinin başından test aşamasına kadar tüm aşamaları uygulamalı öğrenecek."



Çalıştayda merkezin içeriğini, işleyişini ve bölgeye sağlayacağı katkıyı hep birlikte şekillendireceklerini dile getiren Ayazoğlu, "Alanında uzman akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve ilgili kurumlarımızı bir araya getirdik. Arzumuz tüm paydaşların katılımıyla sahiplenilen sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır. Bu merkezin ilerleyen dönemde sanayiye hizmet edecek farklı merkezlerin kurulmasına da öncülük etmesini temenni ediyorum. Yaklaşık 16 milyon dolar yatırım maliyetine sahip bu meslek yüksekokulunun bölgeye ve sektöre azami fayda sağlaması adına bu çalıştayı Eren Holding ve Eren Vakfı olarak son derece kıymetli görüyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından BEÜ OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeki Uçar ve çalıştaya katılan ilgili kurum amirleri ve akademisyenler sunumlarını yaptı.



Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Eren Holding tarafından kurulacak meslek yüksekokulu bünyesinde elektrik, gıda, tekstil ve kaynak teknolojisi, tahribatsız muayene ve sualtı teknolojileri programları ile öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağı bir model fabrikanın yer alacağı belirtildi.

