Bitlis Valisi Karakaya, bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, eşi Özlem Karakaya ile Kurban Bayramı öncesinde şehit ailelerini ziyaret etti.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Karakaya'nın, şehit güvenlik korucuları Muhsin Apak, Bedirhan Uyanık ve Abdullah Demir'in aileleriyle bir araya geldi.





Şehitler için dua eden Karakaya, aile fertleriyle görüşerek bayramlarını kutladı.





Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emaneti olduğunu belirten Karakaya, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.





Karakaya'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Müftü Vekili Behzat Durak ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kubilay Ataş eşlik etti.

