Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis Valisi Karakaya, bayram ziyaretlerinde bulundu

        Bitlis Valisi Karakaya, bayram ziyaretlerinde bulundu

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı arifesinde polis ve jandarma yol kontrol noktaları ile hastaneyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 20:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya, bayram ziyaretlerinde bulundu

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı arifesinde polis ve jandarma yol kontrol noktaları ile hastaneyi ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Karakaya, Kurban Bayramı arifesinde Bitlis-Siirt ile Bitlis-Muş kara yolundaki polis ve jandarma yol kontrol noktalarına gitti.


        Denetim noktalarındaki güvenlik güçleriyle bir araya gelerek tedbirler hakkında bilgi alan Karakaya, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri yürütülen çalışmaları inceledi.

        Görev başındaki polis ve jandarma personeline kolaylıklar dileyerek bayramlarını tebrik eden Karakaya, sürücülerle de sohbet ederek trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Beraberindekilerle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne giden Karakaya, tedavileri devam eden hastaları ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti, bayramlarını kutladı.

        Sağlık personeliyle de bir araya gelen Karakaya, fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve hastanedeki vatandaşlarla sohbet etti.


        Karakaya'ya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı

        Benzer Haberler

        Uzmanından Kurban Bayramı öncesi uyarılar
        Uzmanından Kurban Bayramı öncesi uyarılar
        Bitlis Valisi Karakaya'nın Kurban Bayramı mesajı
        Bitlis Valisi Karakaya'nın Kurban Bayramı mesajı
        Mutki'de eşsiz manzara: Dağın içinden çıkan şelale hayran bırakıyor
        Mutki'de eşsiz manzara: Dağın içinden çıkan şelale hayran bırakıyor
        Bitlis'te nesli tehlike altındaki Anadolu benekli semenderi görüntülendi
        Bitlis'te nesli tehlike altındaki Anadolu benekli semenderi görüntülendi
        Van Gölü ve Arin Gölü havadan aynı kadrajda görüntülendi
        Van Gölü ve Arin Gölü havadan aynı kadrajda görüntülendi
        Tatvan-Van Karayolu'nda korkutan kaza: 1'i ağır 6 yaralı
        Tatvan-Van Karayolu'nda korkutan kaza: 1'i ağır 6 yaralı