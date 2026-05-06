Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'in dağlarında kış, meralarında bahar yaşanıyor

        Bitlis'in dağlarında kış, meralarında bahar yaşanıyor

        ŞENER TOKTAŞ / BERFİN SİDAR AŞİT - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te yüksek kesimlerde karla mücadele sürerken, mera ve ovalarda ise ilkbahar yağışlarıyla doğa canlandı, çiçekler açmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'in dağlarında kış, meralarında bahar yaşanıyor

        ŞENER TOKTAŞ / BERFİN SİDAR AŞİT - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te yüksek kesimlerde karla mücadele sürerken, mera ve ovalarda ise ilkbahar yağışlarıyla doğa canlandı, çiçekler açmaya başladı.


        Son yılların en yağışlı mevsiminin yaşandığı, metrelerce kar örtüsünün bulunduğu kentin yüksek kesimlerinde, baharda da kışın etkileri sürüyor.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yaklaşık 2 bin rakımdaki Sarpkaya köyünde karla mücadele çalışmaları sürerken, mera ve ovalarda kar örtüsünün erimesi ve havanın ısınmasıyla doğa canlandı.

        Bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kentte kışın ağıllarda bakılan binlerce küçükbaş hayvanın yeşeren otlaklara çıkarılmasına başlandı.

        Yüksek kesimlerin beyaz, mera ve ovaların yeşil örtüyle kaplı olduğu kent sakinleri, iki mevsimi bir arada yaşıyor.

        - "Bu yıl kış mevsimi uzun sürdü"

        Ilıcak köyünde küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran Celal Taştan, AA muhabirine, bu yıl kış mevsiminin çetin ve yorucu geçtiğini söyledi.

        Yoğun kar yağışından dolayı hayvancılık yapmakta zorlandıklarını belirten Taştan, "Uzun geçen kışın ardından ilkbaharın gelmesiyle hayvanlarımızı meralara bıraktık. İlkbaharın sevincini yaşıyoruz. Dağlarda, yüksek tepelerde kar var, ovada da bahar yaşanıyor. Bu yıl kış mevsimi uzun sürdü. Saman ve ot almak zorunda kaldık." dedi.

        Gayda Ovası'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan Abdullah Öcal ise "Hava çok güzel olduğu için hayvanlarımızı dışarı çıkardık. Kış çok uzun geçtiği için yorulduk, çok fazla ot ve saman harcadık. Kış çok yorucu geçti. Şükür meralar yeşerdi, tabiat canlandı." diye konuştu.

        Besici Cengiz Muğlu da "Hava güneşli, doğa yeşillendi, tabiat açıldı. Artık hayvanımızı meraya bırakıyoruz. Kışın fazla arpa ve saman harcandığı için masrafımız çok oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'

        Benzer Haberler

        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı
        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı
        Bitlis'te 20 adrese eş zamanlı baskın: Çok sayıda silah, mühimmat ele geçir...
        Bitlis'te 20 adrese eş zamanlı baskın: Çok sayıda silah, mühimmat ele geçir...
        Ahlat'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı
        Ahlat'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı
        Bitlis Eren Üniversitesinde "Bitlis'in Hafızası" sergisi açıldı
        Bitlis Eren Üniversitesinde "Bitlis'in Hafızası" sergisi açıldı
        Ahlat'ta tilki ile işçilerin dostluğu gülümsetiyor
        Ahlat'ta tilki ile işçilerin dostluğu gülümsetiyor
        Halı kursuyla kadınlar güçleniyor Kadınlar halı dokuma kursuyla hem meslek...
        Halı kursuyla kadınlar güçleniyor Kadınlar halı dokuma kursuyla hem meslek...