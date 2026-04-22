Bitlis'te Çin Kültür Festivali düzenlendi

Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in katılımıyla Çin Kültür Festivali düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında kaligrafi ve geleneksel Çin resmi sergisi gezilerek, Çin kültürünün tanıtıldığı stantlar incelendi.



Vali Karakaya, Bitlis'in asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını, bilimin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.



Bu tür festivallerin karşılıklı anlayışın, iş birliğinin ve medeniyetler arası diyaloğun güçlenmesine katkı sunduğunu ifade eden Karakaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Eren Holding Onursal Başkanı Ahmet Eren, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren ve Çin Halk Cumhuriyeti temsilcileri katıldı.



