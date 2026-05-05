        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 19:48 Güncelleme:
        Ahlat Ovakışla beldesi yolunda M.Y. yönetimindeki 13 ABA 079 plakalı tır, karşı yönden gelen Muhammet M.A. idaresindeki 25 ADU 142 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü M.A, ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

