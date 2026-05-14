Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu yapıldı

        Bitlis'te "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu düzenlendi.

        Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sempozyumun yalnızca bir akademik çalışma ve buluşma olmadığını, aynı zamanda milletin hafızasına, köklerine ve medeniyetine ışık tutan çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

        Ahlat ve Malazgirt'in Anadolu'nun kapılarının Türklere resmen açıldığı, tarihin derin izlerini taşıyan birçok önemli iki hafıza noktası olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bu topraklar birlik, inanç, mücadele ve medeniyet ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği yerlerdir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te ortaya koyduğu irade, Ahlat'ın asırlardır taşıdığı kültürel mirasla birleşerek bugün bizlere büyük tarih şuuru bırakmıştır. Ahlat, en büyük Türk İslam Mezarlığı'na sahip. Bu mezarlık, ecdadın bizlere yadigar bıraktığı topraklar ve bu topraklara vurulan kadim mühür demek. Büyük devletler kurmuşuz. Dünyaya nizam vermişiz. İnşallah o özlediğimiz günler çok uzak değil, yakındır diyoruz. Özellikle gençlerimizin kendi medeniyet değerlerini daha yakından tanıması, hafıza mekanlarının taşıdığı anlamı doğru bir şekilde okuyabilmesi ve bugün için de geleceğe yön verebilmesi önem taşımaktadır."

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Karakaya, "Sevgili gençler hiçbir zaman bu millete, inanca ait olmanın ne kadar büyük bir şeref olduğunu unutmayın. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu kadim medeniyeti sizler yaşatacaksınız. Hiçbir zaman Batı'ya, başka bir ülkeye, medeniyete karşı bir kompleks içerisinde olmayın çünkü medeniyetlerin en yücesi, en büyüğü Türk İslam medeniyetidir." dedi.

        Fetih ve Kök Hafıza Mekanları Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Muhammet Hanifi Macit ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaptırılan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi'ndeki Devlet Bey Konağı yarının hafıza mekanlarıdır. Her yaz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın katılımlarıyla gerçekleşen kutlamalar çerçevesinde Ahlat ve Malazgirt'te yapılan programlar bu hissiyatın bir ürünüdür. Bizi burada toplayan da aynı hissiyattır." diye konuştu.

        Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de "Anadolu'nun giriş kapısındayız. Doğu-Batı sentezinin kavşak noktasındayız. Belh ve Buhara ile İslam dünyasının 3 büyük ilim, kültür ve sanat merkezinden birinde, Kubbetü'l-İslam ünvanını almış Ahlat'tayız." ifadelerini kullandı.

        Sempozyuma, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde

        Benzer Haberler

        Bitlis'te doğayla bütünleşen taş evler ilkbaharda fotoğraf tutkunlarını ağı...
        Bitlis'te doğayla bütünleşen taş evler ilkbaharda fotoğraf tutkunlarını ağı...
        Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi, köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü
        Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi, köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü
        Kar sularıyla coşan Beyazsu Şelalesi hayran bırakıyor
        Kar sularıyla coşan Beyazsu Şelalesi hayran bırakıyor
        Van Gölü üzerinde gökkuşağı manzarası mest etti
        Van Gölü üzerinde gökkuşağı manzarası mest etti
        Bitlis-Van karayolundaki feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli...
        Bitlis-Van karayolundaki feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli...
        Bitlis'te kafa kafaya çarpışan 2 TIR alev aldı; 2 ölü
        Bitlis'te kafa kafaya çarpışan 2 TIR alev aldı; 2 ölü