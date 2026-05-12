Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te öğrenciler atık plastikleri parke taşına dönüştürdü

        Bitlis'te öğrenciler atık plastikleri parke taşına dönüştürdü

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencileri geri dönüşüme dikkati çekmek için "Atık Plastikten Parke Taşı Üretimi" projesi kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 14:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te öğrenciler atık plastikleri parke taşına dönüştürdü

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencileri geri dönüşüme dikkati çekmek için "Atık Plastikten Parke Taşı Üretimi" projesi kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Tatvan Fen Lisesi'nde "sıfır atık" teması kapsamında çalışma yürüten öğrenciler, kimya öğretmeni Ramazan Gözegir öncülüğünde "Atık Plastikten Parke Taşı Üretimi" projesini hayata geçirdi.

        Bu kapsamda çevreden plastik atıkları toplayan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde erittikleri atıkları kalıplara dökerek parke taşına dönüştürdü.

        Öğrencilere öncülük eden Gözegir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde doğanın korunması, çevre temizliği ve atıkların geri dönüşümle değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Hazırladıkları projeyle doğaya zarar verebilecek plastik atıkları minimuma indirebilmek, geri dönüşümle bu atıkları daha dayanıklı ve daha hafif parke taşına dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Gözegir, şöyle konuştu:

        "Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra numune parke taşı üretimlerimizi gerçekleştirdik. Bu proje geliştirilip seri üretime geçilmesi durumunda daha düşük maliyetli, daha sağlam ve daha hafif parke taşı üretimi gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda atık malzemelerin geri dönüşümünün sağlanması ve üretimde kullanılmasıyla, çevre temizliği ve doğanın korunmasına da destek olunur."

        Projede yer alan öğrencilerden Dilek Güllütaze ise yaptıkları parke taşlarına "Ölümsüz taşlar" adını verdiklerini belirterek, "Üzerinde çalıştığımız parke taşlarının hem ekonomik hem de dayanıklılık açısından çok büyük katkıları olur. Bu taşlarda çatlama ve kırılma olmuyor. Proje hem ham madde maliyetini düşürüyor hem de çevre kirliliğini önlüyor." dedi.

        Öğrencilerden Muhammed Yusuf Ateş de projeyle doğanın en büyük düşmanı olan plastik atıkların hem geri dönüşümünü hem de maliyetleri düşürmeyi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Ateş, "Biz projemizi hayata geçirdik. Belediyeler ve firmalar parke veya kaldırım taşı üretiminde bu projeyi kullanabilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Grönland için yeni adım
        ABD'den Grönland için yeni adım
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi
        Güroymak'ta öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı
        Güroymak'ta öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı
        Bitlis'te Yeşilay gönüllüleri farkındalık çalışması ve yürüyüş yaptı
        Bitlis'te Yeşilay gönüllüleri farkındalık çalışması ve yürüyüş yaptı
        Hizan'da özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi
        Hizan'da özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi
        "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu
        "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu