Bitlis'te öğrenciler atık plastikleri parke taşına dönüştürdü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencileri geri dönüşüme dikkati çekmek için "Atık Plastikten Parke Taşı Üretimi" projesi kapsamında çalışma gerçekleştirdi.



Tatvan Fen Lisesi'nde "sıfır atık" teması kapsamında çalışma yürüten öğrenciler, kimya öğretmeni Ramazan Gözegir öncülüğünde "Atık Plastikten Parke Taşı Üretimi" projesini hayata geçirdi.



Bu kapsamda çevreden plastik atıkları toplayan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde erittikleri atıkları kalıplara dökerek parke taşına dönüştürdü.



Öğrencilere öncülük eden Gözegir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde doğanın korunması, çevre temizliği ve atıkların geri dönüşümle değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Hazırladıkları projeyle doğaya zarar verebilecek plastik atıkları minimuma indirebilmek, geri dönüşümle bu atıkları daha dayanıklı ve daha hafif parke taşına dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Gözegir, şöyle konuştu:



"Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra numune parke taşı üretimlerimizi gerçekleştirdik. Bu proje geliştirilip seri üretime geçilmesi durumunda daha düşük maliyetli, daha sağlam ve daha hafif parke taşı üretimi gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda atık malzemelerin geri dönüşümünün sağlanması ve üretimde kullanılmasıyla, çevre temizliği ve doğanın korunmasına da destek olunur."



Projede yer alan öğrencilerden Dilek Güllütaze ise yaptıkları parke taşlarına "Ölümsüz taşlar" adını verdiklerini belirterek, "Üzerinde çalıştığımız parke taşlarının hem ekonomik hem de dayanıklılık açısından çok büyük katkıları olur. Bu taşlarda çatlama ve kırılma olmuyor. Proje hem ham madde maliyetini düşürüyor hem de çevre kirliliğini önlüyor." dedi.



Öğrencilerden Muhammed Yusuf Ateş de projeyle doğanın en büyük düşmanı olan plastik atıkların hem geri dönüşümünü hem de maliyetleri düşürmeyi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.



Ateş, "Biz projemizi hayata geçirdik. Belediyeler ve firmalar parke veya kaldırım taşı üretiminde bu projeyi kullanabilir." diye konuştu.

