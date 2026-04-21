        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Murat Canbaş Cimnastik Salonu'ndaki kampa katılan 15 milli sporcu, 7-10 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyon kapsamında antrenör Erdoğan Kapucu yönetiminde günde çift idmana çıkıyor.

        Kapucu, AA muhabirine, Dünya Kupası'nda finali ve madalyayı hedeflediklerini belirtti.


        Bu senenin Türk cimnastiği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kapucu, "Peş peşe büyük yarışmalarımız var. Avrupa Şampiyonası, daha sonra Akdeniz Oyunları olacak. Ondan sonra Dünya Şampiyonası var. Bu yarışmalarda kupayı alıp 2028 Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Kapucu, takım olarak ilk 12'ye girme hedeflerinden bahsederek, sporcuların genel durumunun iyi olduğunu, ufak sakatlıklar dışında sıkıntılarının bulunmadığını kaydetti.

        Bazı antrenörler ile milli sporcular Ferhat Arıcan ve Adem Asil'in de Rusya'da kampta olduğuna değinen Kapucu, "Sporcularımızın her yarışmada madalya umudu var. Madalyaları alıp kendimizi kanıtlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

