Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bolu Haberleri

        Bolu Dağı Tüneli'nde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde arıza yapan otomobile tırın çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Bolu Dağı Tüneli'nde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli’nde arıza yapan otomobile tırın çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Ankara istikametinde seyreden S.Y. yönetimindeki 54 AAT 892 plakalı otomobil, tünel içinde arıza yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen O.G. idaresindeki 81 EM 044 plakalı tır, duran araca çarptı.

        Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü ile araçtaki 1’i çocuk 4 yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza anını AA muhabirine anlatan tır sürücüsü O.G., "Yağış nedeniyle yer ıslaktı, tünel içerisinde seyrederken sağ şeritte duran otomobili son anda gördüm. Otomobile çarpmamak için çok çaba sarf ettim ama bu kadar kurtarabildim." dedi.

        Ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

