Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.
Giriş: 27.04.2026 - 09:29
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.
Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
