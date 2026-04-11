Bolu'da "6. Ulusal Aşçılık Kampı" protokolü imzalandı

Aşçılık Okulu Mezunları Derneğinin (ASOMDER) düzenlediği "6. Ulusal Aşçılık Kampı" protokolü imzalandı.



Türkiye'de aşçılık eğitimine ve bu alandaki mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla ASOMDER öncülüğünde 26 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Mengen'de gerçekleştirilecek 6. Ulusal Aşçılık Kampı'nın protokolü için imza töreni düzenlendi.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit ile ASOMDER Başkanı Berker Çiftçi katıldı.



Çiftçi, kampta Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin ve öğrencilerin bir araya geleceğini söyledi.



Organizasyona 81'i Türkiye'den, 1'i Avrupa'dan olmak üzere toplam 82 üniversitede eğitim gören 84 aşçı adayı ve 80 akademisyenin katılacağını aktaran Çiftçi, 37 eğitmen şef tarafından uygulamalı eğitimler verileceğini kaydetti.



Çiftçi, kamp süresince yemek pişirme tekniklerinin yanı sıra yemek ve sanat ilişkisi, sosyal medya kullanımı, insan kaynakları ve hijyen gibi başlıklarda seminer ve paneller düzenleneceğini belirtti.



Etkinlik kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerinin katılımıyla "bilim kafe" etkinliklerinin de düzenleneceğini ifade eden Çiftçi, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin de organizasyonda stant açacağını sözlerine ekledi.



Çiftçi'nin sunumunun ardından kampla ilgili işbirliği protokolü Kaymakamı Yıldız, Belediye Başkanı Turan, Rektör Yiğit ile ASOMDER Başkanı Çiftçi tarafından imzalandı.

