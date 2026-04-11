Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da "6. Ulusal Aşçılık Kampı" protokolü imzalandı

        Aşçılık Okulu Mezunları Derneğinin (ASOMDER) düzenlediği "6. Ulusal Aşçılık Kampı" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 13:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de aşçılık eğitimine ve bu alandaki mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla ASOMDER öncülüğünde 26 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Mengen'de gerçekleştirilecek 6. Ulusal Aşçılık Kampı'nın protokolü için imza töreni düzenlendi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit ile ASOMDER Başkanı Berker Çiftçi katıldı.

        Çiftçi, kampta Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin ve öğrencilerin bir araya geleceğini söyledi.

        Organizasyona 81'i Türkiye'den, 1'i Avrupa'dan olmak üzere toplam 82 üniversitede eğitim gören 84 aşçı adayı ve 80 akademisyenin katılacağını aktaran Çiftçi, 37 eğitmen şef tarafından uygulamalı eğitimler verileceğini kaydetti.

        Çiftçi, kamp süresince yemek pişirme tekniklerinin yanı sıra yemek ve sanat ilişkisi, sosyal medya kullanımı, insan kaynakları ve hijyen gibi başlıklarda seminer ve paneller düzenleneceğini belirtti.

        Etkinlik kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerinin katılımıyla "bilim kafe" etkinliklerinin de düzenleneceğini ifade eden Çiftçi, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin de organizasyonda stant açacağını sözlerine ekledi.

        Çiftçi'nin sunumunun ardından kampla ilgili işbirliği protokolü Kaymakamı Yıldız, Belediye Başkanı Turan, Rektör Yiğit ile ASOMDER Başkanı Çiftçi tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

