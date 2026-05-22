Bolu'da 9 bin 700 dolu makaron ele geçirildi
Bolu'da düzenlenen operasyonda 9 bin 700 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Giriş: 22.05.2026 - 11:55 Güncelleme:
Bolu'da düzenlenen operasyonda 9 bin 700 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çalışmalar sürüyor.
15 Mayıs'ta gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, yurda yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 9 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri