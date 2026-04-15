Bolu'da otluk alanda çıkan yangını söndürüldü

Bolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Merkeze bağlı Yenicepınar köyü yakınlarındaki çöplerin atıldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otluk alana yayılan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekipler, yangını civardaki meşelik alanlar ile ormana sıçramadan söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.