        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'dan kısa kısa

        OPET Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi

        Giriş: 17.04.2026 - 14:25
        OPET Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi


        ​Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, "Bugün burada aşçılık mirasının usta ellerden yeni ellere devrolmasına şahitlik ediyoruz. Kepçeyi devredenlere hayat boyu başarılar diliyorum." dedi.

        Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ise Mengen'e aşçılık mesleğinin geliş hikayesine değinerek, Osmanlı döneminde yaşanan süreci anlattı.


        Turan, "Atalarımızdan öğrendiklerimizi evlatlarımıza aktarıyoruz. Hayata 2-0 önde başlıyorsunuz. Mengen'den mezun olmak herkese nasip olmaz." ifadesini kullandı.

        Okulun ilk mezunları adına konuşma yapan Sude Nur Döngel de emeği olanlara teşekkür ederek öncü olmanın verdiği gururu dile getirdi.

        Törende, "Osmanlı Mutfağı" ve "Modern Mutfak" kategorilerinde uluslararası başarılara imza atan ve madalya kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        ​Okulun ilk mezunları, kendilerinden sonra gelecek nesillere örnek olacak bir geleneği de başlattı. "Kepçe Devir Teslim Töreni" ile 12. sınıf öğrencileri, kepçeleri 11. sınıf öğrencilerine devretti.

        Tören öğrencilerin kep atılmasıyla sona erdi.

        - Yeniçağa'da mera ıslahı çalışması yapıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyü yaylasında, mera ıslah çalışmaları kapsamında gübreleme uygulaması gerçekleştirildi.

        Muhtar Mustafa Ergin'in girişimleri sonucu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında toplam 5 ton gübre, mera alanlarına uygulandı.

        Çalışmayla mera alanlarının verimliliğinin artırılması ve hayvancılığa daha kaliteli otlak alanları kazandırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

