Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Dönüşe geçen tatilciler yollarda yoğunluk oluşturuyor

        Dönüşe geçen tatilciler yollarda yoğunluk oluşturuyor

        Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirdikten sonra yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler, otoyol ve kara yollarında yoğunluk oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 10:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dönüşe geçen tatilciler yollarda yoğunluk oluşturuyor

        Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirdikten sonra yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler, otoyol ve kara yollarında yoğunluk oluşturuyor.

        Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu Gerede Gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt mevkilerinde İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

        Bölgede trafik, zaman zaman hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle aksıyor.

        D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu şehir merkez mevkilerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.

        - Kocaeli

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk başladı.

        Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkisi ile Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

        Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

        Öte yandan, Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.

        - Karabük

        Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

        Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

        Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

        - Düzce

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluk İstanbul istikametine doğru Bolu Dağı viyadükleri çıkışında başlıyor.

        Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Beyköy ve Düzce gişeleri arasında kalan kısımda yoğunluk artıyor.

        Sinirci, Gölyaka Gişeleri, Gümüşova rampaları mevkilerinde ise trafik akıcı yoğunlukta devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu
        Tatilcilerin dönüşü sürüyor: Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları
        Tatilcilerin dönüşü sürüyor: Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları
        Bolu'da birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Bolu'da birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu k...
        Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu k...
        Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu'da kilometrelerce araç kuyruğu
        Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu'da kilometrelerce araç kuyruğu
        Bolu'da bayram dönüşü yoğunluğu başladı (2)
        Bolu'da bayram dönüşü yoğunluğu başladı (2)