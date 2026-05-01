Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Kemal Mavi, Mehmet Pekmezci
Boluspor: Bartu Kulbilge (Dk.76 Kaan Alp Dizbay), Onur Öztonga, Arda Tuğra Saygı (Dk.84 Emre Soykan), Gökhan Akkan, Abdulsamet Kırım, Balburdia, Doğan Can Davas, Harun Alpsoy (Dk.89 Burak Topçu), Lima, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk.77 Deniz Yıldız), Temel Çakmak (Dk.46 Erdem Dikbasan)
Serikspor: Ender Güneş, Martynov, Cengiz Demir, Sadygov (Dk.90 Ahmet Daniel Akyıldız), Castro, Ekrem Terzi (Dk.71 Sami Gökhan Altıparmak) , Skvortsov, Şeref Özcan, Nalepa, Emre Nefiz (Dk.71 Kasım Alperen Köşker), Anıl Koç
Goller: Dk.12 Skvortsov (Serikspor), Dk.70 Harun Alpsoy, Dk.75 Doğan Can Davas, Dk.90 Deniz Yıldız (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk.4 Şeref Özcan (Serikspor), Dk.38 Temel Çakmak, Dk.76 Lima (Boluspor),
