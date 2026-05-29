Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Belediyenin seramik atölyesi kadınlara sanat ve sosyalleşme kapısı açıyor

        Belediyenin seramik atölyesi kadınlara sanat ve sosyalleşme kapısı açıyor

        HÜSEYİN ÇUBUK - Burdur'da belediye bünyesinde faaliyet gösteren seramik atölyesi, kadınlara hem sanatla uğraşma hem de sosyalleşme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyenin seramik atölyesi kadınlara sanat ve sosyalleşme kapısı açıyor

        HÜSEYİN ÇUBUK - Burdur’da belediye bünyesinde faaliyet gösteren seramik atölyesi, kadınlara hem sanatla uğraşma hem de sosyalleşme imkanı sunuyor.

        Burdur Belediyesi Seramik Sanat ve Tasarım Atölyesi, yaklaşık 15 yıl önce başlayan eğitim çalışmalarını 2019’dan itibaren profesyonel üretim ve istihdam modeline dönüştürdü.

        Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu seramik sanatçısı Işıl Ekici koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda çamur, antik kentlerin ruhunu, yöresel motifleri ve modern sanatı buluşturan bir ifade aracına dönüşüyor.

        Atölyenin gelişim süreci ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ekici, Burdur’da sanatın tanınması ve bir kültür haline gelmesi için uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi.

        2009’dan bu yana kentte seramik eğitimi ve sanat tasarımı alanında faaliyet yürüttüğünü belirten Ekici, belediye bünyesinde açılan atölyelerde de eğitim verdiğini ifade etti.

        Sanatla uğraşmanın insanı motive ettiğini dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

        “Kendine vakit ayırmak, sanatla uğraşmak insanı motive eden şeyler. Herkes buraya başvuru yapabiliyor. Buradaki ilk amacımız yetişkinlerin güzel vakit geçirmesini sağlamak. Daha sonra ortaya çıkan ürünlerle sergiler açıyoruz. Bu da insanlara hem özgüven kazandırıyor hem de sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Sanatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. Yöresel ürünlerimizle Burdur’a özgü hediyelik eşyalar üretiyoruz. Ayrıca kendi üretimimizle istihdam da sağlıyoruz.”

        Eğitimlerin toplumun farklı kesimlerine ulaştığını vurgulayan Ekici, bu yıl sistemde kayıtlı 216 aktif kursiyerin bulunduğunu bildirdi.

        Ekici, akşam saatlerinde yetişkin gruplarına, hafta sonlarında ise "Minik Eller" projesi kapsamında çocuklara eğitim verildiğini kaydetti.

        Üç yıldır kursa devam eden hemşire Hatice Yavuz, atölyenin kendisi için bir "nefes alanı" olduğunu belirterek, "Hemşirelik stresli bir meslek. Mesai sonrası buraya geliyorum. Yeni insanlarla tanışıyoruz, burada vakit geçirmek bize iyi geliyor." dedi.

        Akademisyen Ayşe Tekin de seramik atölyesinin güçlü bir sosyal bağ oluşturduğunu ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

        2024 yılında emekli olduktan sonra atölyeye katılan Seval Çolak ise başlangıçta zorlandığını ancak vazgeçmediğini, ortaya bir eser çıkarmanın kendisini mutlu ettiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı, yakalanınca da cezaları hesa...
        Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı, yakalanınca da cezaları hesa...
        Burdur'da saman balyaları yandı
        Burdur'da saman balyaları yandı
        Burdur'da 3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içti
        Burdur'da 3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içti
        Burdur'da eski eşini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
        Burdur'da eski eşini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
        Koçun saldırısına uğrayan besici kamyonetten düştü
        Koçun saldırısına uğrayan besici kamyonetten düştü
        Burdur'da tartıştığı eski eşini tabancayla vuran şüpheli yakalandı
        Burdur'da tartıştığı eski eşini tabancayla vuran şüpheli yakalandı