Burdur'da eski eşini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Burdur'da eski eşini tabancayla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Burdur'da eski eşini tabancayla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde boşandığı eşini tabancayla ağır yaralayan Veli Ö'nün (46), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta Veli Ö., tartıştığı eski eşi Sadet Ö'yü (45) tabancayla yaralamış, sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Sadet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli, 2 gün sonra jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.