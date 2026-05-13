        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur Valiliğinden Gölhisar'daki öğrenci yurdunun tahliye edilmesine ilişkin açıklama:

        Burdur Valiliğinden Gölhisar'daki öğrenci yurdunun tahliye edilmesine ilişkin açıklama:

        Burdur Valiliğince, Gölhisar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nun temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyondan dolayı tahliye edildiği, hiçbir öğrenci veya personelin zarar görmediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, yurdun deposunda bulunan temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu kimyasal reaksiyon meydana geldiği belirtildi.

        AFAD ekiplerince bina ve çevresinin incelendiği, gerekli ölçümlerin alındığı aktarılan açıklamada, ölçümlerin normal standartlar içinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

        Olası güvenlik risklerini önlemek amacıyla yurdun geçici olarak tahliye edildiği, öğrencilerin yakındaki yurt ve tesislere yerleştirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Öğrencilerimizden veya personelimizden hiçbirinin zarar görmediği bildirilmiştir. Ekiplerimiz tarafından gün içinde yapılacak gerekli temizlik çalışmalarının ardından yurt kullanıma hazır hale getirilecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
