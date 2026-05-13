Burdur Valiliğinden Gölhisar'daki öğrenci yurdunun tahliye edilmesine ilişkin açıklama:

Burdur Valiliğince, Gölhisar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nun temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyondan dolayı tahliye edildiği, hiçbir öğrenci veya personelin zarar görmediği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yurdun deposunda bulunan temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu kimyasal reaksiyon meydana geldiği belirtildi.



AFAD ekiplerince bina ve çevresinin incelendiği, gerekli ölçümlerin alındığı aktarılan açıklamada, ölçümlerin normal standartlar içinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.



Olası güvenlik risklerini önlemek amacıyla yurdun geçici olarak tahliye edildiği, öğrencilerin yakındaki yurt ve tesislere yerleştirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Öğrencilerimizden veya personelimizden hiçbirinin zarar görmediği bildirilmiştir. Ekiplerimiz tarafından gün içinde yapılacak gerekli temizlik çalışmalarının ardından yurt kullanıma hazır hale getirilecektir."

