        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da "Karacaören Doğa ve Su Sporları" etkinliği yapıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde "Karacaören Doğa ve Su Sporları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Burdur Valiliğince Karacaören Baraj Gölü'nde düzenlenen etkinlikte, doğaseverler baraj çevresinde yaklaşık 6 kilometrelik parkuru yürüdü.

        Karacaören Baraj Gölü'nde ise 250 sporcunun katıldığı kano, yelken, SUP board ve laser yarışları düzenlendi. Sporcular, gölün serin sularında doğayla iç içe kıyasıya bir mücadele verdi. Bazı katılımcılar ise bölgedeki sığla ormanını gezdi.

        Yarışmaların ardından etkinliğe katılan sporculara madalyaları verildi.

        Yarışmacı Muhammet Bilal Gök, gazetecilere, Yeşilay'ın üyesi olduğunu ve bu tür sporların gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğunu söyledi.

        Bu tür organizasyonların artmasını istediğini belirten Gök, "Göller bölgesinde su sporları daha yeni gelişiyor. Kürek sporlarının gelişmesi için bu etkinliğin bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu etkinlikle kürek sporların desteklenmesini önemsiyoruz. Valimiz Tülay Baydar Bilgihan'a etkinlik için teşekkür ediyorum." dedi.

        Sporcu Ali Eymen Şimşek ise kano kullandığını ve böyle bir bölgede ilk kez spor yaptığını ifade etti.

        Yarışmaya Antalya'dan katılan Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Duman da Türkiye'nin farklı noktalarını gezdiklerini, Karacaören Baraj Gölü'nü dünyaya duyurmayı ve su sporları merkezi haline gelmesini istediğini kaydetti.

        Etkinlikte ayrıca şehit aileleri ve gazilere tekne gezintisi yaptırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

