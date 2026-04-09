Burdur'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.





Antalya-Isparta kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CJJ 403 plakalı otomobil ile 07 CDN 405 plakalı kamyon çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüyor.

