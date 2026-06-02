Burdur'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.



İlçeye bağlı Kestel köyünde Mehmet N.B. (44) ile Eser A. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Mehmet N.B, Eser A'yı av tüfeğiyle yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Eser A, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Şüpheli Mehmet N.B. ise jandarma ekibince gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

