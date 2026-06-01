Burdur'da kamyonette çıkan yangın devriyedeki polis ekibi tarafından söndürüldü

Burdur'un Tefenni ilçesinde kamyonette çıkan yangın devriyedeki polis ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Sanayi sitesinde park halinde bulunan kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın sırasında devriyede olan polis ekibi, durumu fark etmesi üzerine araçta bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale etti.



Polis memurunun müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.



Aracın alev alması ve polisin müdahale etmesi bir iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, kamyonetin alev alması ve yangın tüpü ile polis memurunun müdahalesi etmesi görülüyor.

