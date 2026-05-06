        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın cesedinin Burdur'un Bucak ilçesinde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 06.05.2026 - 07:43 Güncelleme:
        Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda Yapıcı'nın cesedi Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda dün gece bulundu.

        Olayla ilgili şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S. (22) gözaltına alındı.

        İ.U.D. ifadesinde, 5 yıl önce tanıştıkları Yapıcı'nın kendisinden ve arkadaşı A.B.S'den borç aldığını iddia etti.

        Yapıcı'nın kendisine olan borcunu ödediğini, A.B.S'ye olan borcunu ise ödemediğini öne süren İ.U.D, bunu öğrenen arkadaşının sinirlendiğini ifade etti.

        Olay günü Antalya'da bir kafede oturduktan sonra araçla ayrıldıklarını, Kübra Yapıcı'nın arka koltukta uyuduğunu belirten şüpheli, Seydiköy köyüne geldiklerini ve bu sırada A.B.S'nin kadına silahla ateş açtığını ileri sürdü.

        Yapıcı'nın cesedini araçtan çıkardıklarını kaydeden İ.U.D, "Cesedi yolun kenarında bulunan halıya sardık. Daha sonra gömdük. İstanbul'a doğru yola çıktık. Eskişehir yolu üzerinde silahları gömdük. A.B.S. İstanbul'dan kesici alet aldı. Yol üzerinde benzin aldı ve Seydiköy'e geri dönüp cesedi çıkarıp yaktık. Ceset parçaları olan çuvalı Korkuteli'deki gölete attık." dedi.

        Daha sonra yeniden İstanbul'a gittiklerini aktaran İ.U.D, Antalya'ya döndüğünde polise giderek olayı anlattığını ve pişman olduğunu kaydetti.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlılarının Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü koordinasyonuyla yakalandığını duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

