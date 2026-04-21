Bursa Karavan Show fuarı kapılarını açtı

Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kamp, Karavan ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı (Bursa Karavan Show) başladı.



Birleşik Fuar Yapım AŞ (BİFAŞ) organizasyonuyla, Karavan Endüstrisi Derneği ile Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneğinin (KAİTED) destekleriyle düzenlenen fuar, sektör temsilcilerini alıcılarla buluşturuyor.



Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 17 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor.



Karavan Endüstrisi Derneği Başkanı Hüseyin Taşkın, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın bu yıl ikincisinin düzenlendiğini söyledi.



Bursa'nın karavan üretiminde çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Taşkın, "Amacımız Bursa'nın karavan üretim merkezi olduğunu Türkiye'ye ispatlamak. Geçen seneki fuara talep çok iyiydi. Fuara çok ziyaretçi geldi. Üretici arkadaşlarımız kalabalıktı. Bu sene çok daha iyi bir katılımcı kitlesi var. Fuarın çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.



Taşkın, bu yılki fuarda ziyaretçi sayısının da artacağını tahmin ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Kamp ve karavana ilgi duyanları fuara davet ediyoruz. Katılımcı firmaların birçok kampanyaları mevcut. Birçok firmanın fuara özel finansman desteği var. Vade farksız ve peşinatsız 12 aya kadar taksit seçenekleri var. Vatandaşlarımız gelip değerlendirebilir. Ayrıca fuara katılan firmaların 23 Nisan'a özel hazırlıkları var. 23 Nisan'da ziyaretçilerimizi çocuklarıyla birlikte fuarımıza bekliyoruz."



Yaklaşık 150 firmanın stant açtığı fuar, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

