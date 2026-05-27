        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir'de bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Giriş: 27.05.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Bursa'da kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

        Sabah saatlerinden itibaren hastanelere götürülen kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Bilecik

        Bilecik'te kent merkezinde kurban kesimi sırasında yaralananlar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine geldi

        Bazı kişiler, hastaneye ambulansla getirildi.

        Tedavileri tamamlanan vatandaşlar, gerekli kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldı.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin yolunu tuttu.

        Acil servislerde müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de kurban kesimi sırasında vücudunun farklı yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

        Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlar, acil serviste tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

