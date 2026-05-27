Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir'de bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.



Bursa'da kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.



Sabah saatlerinden itibaren hastanelere götürülen kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



- Bilecik



Bilecik'te kent merkezinde kurban kesimi sırasında yaralananlar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine geldi



Bazı kişiler, hastaneye ambulansla getirildi.



Tedavileri tamamlanan vatandaşlar, gerekli kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldı.



- Balıkesir



Balıkesir'de kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin yolunu tuttu.



Acil servislerde müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



- Eskişehir



Eskişehir'de kurban kesimi sırasında vücudunun farklı yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.



Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlar, acil serviste tedavi edildi.

