        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa ve çevre illerde kurban bayramı namazı kılındı

        Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 08:09 Güncelleme:
        Bursa'da tarihi Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere vatandaşlar, ibadethaneleri doldurdu.

        Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alanlar, önce vaaz dinledi.

        Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

        - Çanakkale

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca Köyü Camisi'nde kıldı.

        Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara harçlık verdi.

        Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda kişi bayram namazını kıldı.

        Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışlarında şeker ve çikolata ikram edildi. Büyükleriyle namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

        Ayvacık ilçesinde de Fatih ve Pazaryeri camilerinde saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra hutbeyi dinleyerek dua etti.

        Cemaat, cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.​​​​​​​

        - Kütahya

        Kütahya'da kentin tarihi camilerinden Ulu Cami, Karagöz Ahmet Paşa Camisi, Ali Paşa Camisi ve Takvacılar Camisi başta olmak üzere vatandaşlar camileri doldurdu.

        İl Müftüsü İrfan Açık, Ulu Cami'deki vaazında birlik ve beraberlik içinde bayram sevincinin yaşandığını belirtti.

        Namazın ardından Kütahya Valisi Musa Işın ve kent protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Bilecik

        Bilecik'te Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

        Sabahın ilk saatlerinde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelenler saf tuttu.

        Kayı Boyu Camisi'nde vaazın ardından saf tutan cemaat namaz kılıp dua etti.

        Kalabalık nedeniyle cemaatin bir kısmı namazını cami bahçesinde kıldı.

        Namaz sonrası edilen duanın ardından Vali Faik Oktay Sözer ile vatandaşlar bayramlaştı.

        - Eskişehir

        Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki Gecek Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz öncesi vaaz dinledi.

        Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından cemaat bayramlaştı.

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bayram namazını burada kılarak vatandaşların bayramını tebrik etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Ortalık savaş alanına döndü
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
