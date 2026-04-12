        Bursa'da 18. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı

        Bursa'da, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında 18. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.

        Sporseverlerin ilgi gösterdiği koşuya, 862 erkek ve 556 kadın olmak üzere toplam 1418 kişi kayıt yaptırdı. Yarışta sporcular, Bursa'nın tarihi bölgelerinden geçerek Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometre 136 metrelik koşuyu tamamlamak için ter döktü.




        - "En genç yarışmacımız 2023 doğumlu, en yaşlımız da 80 yaşında"

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı konuşmada, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri'nin en önemli etkinliklerinden biri için bir araya geldiklerini söyledi.

        Aydın, kutlamaların çeşitli etkinliklerle sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "En genç yarışmacımız 2023 doğumlu, en yaşlımız da 80 yaşında. Burada bu güzel pazar gününde özellikle sporu, sağlıklı yaşamı ve tabii ki Osmangazi'mizin, Bursa'mızın tarihi mekanlarını lanse etmek, yansıtmak ve buraya insanların gelmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Gemlik Belediye Başkanımız da sağ olsun bize eşlik etti. Birlikte koşacağız. Bütün sporculara başarılar diliyorum."

        Yarışın erkekler kategorisinde Berk Öztürk birinci, Muhammed Bilal Osman ikinci, Sefa Özdemir ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne Ülfet Mutlu Gökova çıktı, Rahime Çotuk ikinci, Asya Gökova de üçüncülük elde etti.

        Engelli sporcu Hakan Kurtul da koşuyu başarıyla tamamlayarak özel kupayı kazandı.

        Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bursa merkezli 4 ildeki operasyonda 15 firari hükümlü yakalandı
        Bursa merkezli 4 ildeki operasyonda 15 firari hükümlü yakalandı
        Bursa merkezli operasyonda 15 firari yakalandı
        Bursa merkezli operasyonda 15 firari yakalandı
        Bursa'da 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi
        Bursa'da 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi
        BUÜ'den OYAK Renault'a iş birliği ziyareti
        BUÜ'den OYAK Renault'a iş birliği ziyareti
        Görme engelli sporcular için canlı radyo tiyatrosu sahnelendi
        Görme engelli sporcular için canlı radyo tiyatrosu sahnelendi
        Uludağ'da kar var, tatilci yok
        Uludağ'da kar var, tatilci yok